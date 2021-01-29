Щекутьев сменил Кремлева на посту генерального секретаря Федерации бокса России

Кирилл Щекутьев избран на пост генерального секретаря Федерации бокса России, сообщает пресс-служба организации.

В отчетно-выборной конференции Федерации бокса России, прошедшей в онлайн-формате, участвовали делегаты от всех 85 региональных боксёрских федераций страны. На конференции был сформирован состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии Федерации бокса России на ближайшие четыре года. 26-летний Щекутьев был утвержден на должность единогласно.

Действующий генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев 12 декабря 2020 года большинством голосов делегатов из 150 стран был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). После избрания Умар Кремлев заявил о том, что намерен сосредоточиться на работе в AIBA, в связи с чем оставит пост генерального секретаря Федерации бокса России.