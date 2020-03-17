Из-за пандемии коронавируса 25 апреля не состоится боксерский вечер в Индио (США), сообщает в своем Twitter инсайдер Майк Коппинджер. В главном бою должны были сойтись экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев и кубинец Салливан Баррера.

На счету 36-летнего россиянина 34 победы (29 — нокаутом), 4 поражения и 1 ничья. У 38-летнего кубинца Барреры 22 победы и три поражения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.