Сегодня, 11 сентября, в подмосковных Химках пройдет вечер бокса. Главный бой турнира — поединок российского бойца ММА Сергея Харитонова и британского боксера Дэнни Уильямса в тяжелом весе. Он пройдет в категории свыше 90,72 кг, длительность — 6 раундов.

Бой Харитонов — Уильямс и со-главный поединок Федор Чудинов (Россия) — Умар Садик (Великобритания) в весовой категории до 76,20 кг (12 раундов) в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 22.55 (время московское).

Бои предварительного карда будут транслироваться онлайн на YouTube-канале «СЭ». Начало — 19.45 (мск).

Бои Харитонов — Уильямс, Чудинов — Садик и другие поединки турнира по боксу 11 сентября: расписание и трансляции