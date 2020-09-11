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Бой Харитонов — Уильямс: прямая трансляция начнется в 22.55

19:30
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сегодня, 11 сентября, в подмосковных Химках пройдет вечер бокса. Главный бой турнира — поединок российского бойца ММА Сергея Харитонова и британского боксера Дэнни Уильямса в тяжелом весе. Он пройдет в категории свыше 90,72 кг, длительность — 6 раундов.

Бой Харитонов — Уильямс и со-главный поединок Федор Чудинов (Россия) — Умар Садик (Великобритания) в весовой категории до 76,20 кг (12 раундов) в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 22.55 (время московское).

Бои предварительного карда будут транслироваться онлайн на YouTube-канале «СЭ». Начало — 19.45 (мск).

Бои Харитонов — Уильямс, Чудинов — Садик и другие поединки турнира по боксу 11 сентября: расписание и трансляции

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