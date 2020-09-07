В пятницу, 11 сентября в баскетбольном центре «Химки» состоится турнир по боксу лиги WTKF.

Вечер возглавит поединок супертяжеловесов. В профессиональном боксе дебютирует легенда российских ММА Сергей Харитонов. У Сергея богатый опыт выступлений в любительском боксе — он едва не отобрался на Олимпиаду-2004 в составе сборной Таджикисана, занял второе место в чемпионате России-2004, а вот в профи не бился никогда. Соперником 40-летнего Харитонова станет 47-летний британец Дэнни Уильямс, который в 2004 году нокаутировал Майка Тайсона. Формат боя — шесть раундов.

В со-главном событии вечера россиянин Федор Чудинов сразится за пояс WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг с британцем Умаром Садиком.

Оба поединка будут показаны в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции — 23.00 мск.

Шесть боев предварительного карда можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ». Начало — 19:45 мск.

Кард турнира 11 сентября:

Весовая категория свыше 90,72 кг. Сергей Харитонов (Россия) — Дэнни Уильямс (Великобритания). Формат боя: 6 раундов

До 76,2 кг. Федор Чудинов (Россия) — Умар Садик (Великобритания). Формат боя — 12 раундов

До 55,2 кг. Чингиз Натыров (Россия) — Александр Грищук (Украина). Формат боя: 6 раундов.

Свыше 90,7 кг. Владимир Иванов (Россия) — Торнике Пуритчамиашвили (Грузия). Формат боя: 6 раундов.

Свыше 90,7 кг. Сергей Калчугин (Россия) — Богдан Гревцов (Украина). Формат боя: 4 раунда.

До 76,2 кг. Владимир Мирончиков (Россия) — Виталий Михалев (Россия). Формат боя: 4 раунда.

Свыше 90,7 кг. Петр Романкевич (Белоруссия) — Кристиан Вуапи (Камерун). Формат боя: 4 раунда.

До 79,4 кг. Давид Дзукаев (Россия) — Евгений Тершуков (Россия). Формат боя: 4 раунда.

До 90,7 кг. Гегам Гукасян (Россия) — Аюб Бозуркаев (Россия). Формат боя: 6 раундов.

Трансляция на YouTube-канале «СЭ»