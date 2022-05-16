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Сегодня, 14:04

Тим Цзю: «Я сломаю Джермелла Чарло. Требуется лишь один удар»

Тим Цзю уверен, что сможет нанести Чарло второе поражение в карьере
Давид Хачатрян
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Обязательный претендент на титул WBO в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) считает, что он сможет нанести Чарло второе поражение в карьере.

«Я крупнее, сильнее и могу оказывать в десять раз больше давления, — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Fight Hub. — Я сломаю его. Каждый раз, когда Кастаньо бил справа, Чарло выбрасывал левый боковой. Требуется лишь один удар. Я крупнее и мощнее Кастаньо. Кастаньо маленький для этого веса».

27-летний Тим Цзю в конце марта одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей.

Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира 15 мая в Карсоне, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Брайана Кастаньо (17-1) техническим нокаутом в 10-м раунде.

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