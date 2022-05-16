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Джермелл Чарло — Тиму Цзю: «Этого придурка уронили в прошлом бою. Тут тебе, малыш, не Австралия»

Джермелл Чарло ответил на нападки Тима Цзю
Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) прокомментировал слова обязательного претендента на титул WBO Тима Цзю (21-0), который сказал, что Чарло потеряется под его агрессивным прессингом.

«Да кто бы базарил! Этого придурка уронили в прошлом бою, — сказал Чарло на пресс-конференции после боя с Брайаном Кастаньо. — Тут тебе, малыш, не Австралия. В Америке настоящая жара. Сколько этот ваш Тим Казу зарабатывает? Или как там его, черт возьми, зовут... Короче, иди куда подальше со своим Тимом! Клоун бездарный».

Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира 15 мая в Карсоне, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Кастаньо техническим нокаутом в 10-м раунде.

27-летний Тим Цзю в конце марта одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей.

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