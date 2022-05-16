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Дрозд считает Папина фаворитом в бою с Прашевичем

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Российский боксер и комментатор Григорий Дрозд считает, что боксер Алексей Папин победит черногорского спортсмена Дилана Прашевича в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Папин возвращается на ринг после перерыва, мы очень надеемся, что он свои травмы, которые у него были, залечил. Его соперник — неплохой боксер, но я никогда не слышал, чтобы он боксировал с кем-то известным. Для Папина, я думаю, что Прашович как раз тот самый боксер, чтобы вернуться и почувствовать ринг. Я объективно считаю его фаворитом в этом поединке и думаю, что он победит», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

Поединок между Папиным и Прашовичем станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.

На счету Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

В соглавном бою чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым.

Источник: https://ren.tv/news/sport/975645-drozd-schel-prashovicha-otlichnym-sopernikom-dlia-papina
Бокс
Григорий Дрозд
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