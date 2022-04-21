Боксер Кудряшов спрогнозировал исход боя Чудинова и Абдугофурова

Российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов 21 апреля дал прогноз на исход главного поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 апреля. На ринг выйдут обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер Узбекистана Азизбек Абдугофуров.

«Там он проиграл, но он напористый, дерется до конца. И здесь вопрос, как с этим справится Чудинов. Я думаю, что они поработали с тренерским штабом и нашли ключи к узбекскому спортсмену», — отметил спортсмен в беседе с «Известиями».

Он отметил, что предстоит непростой бой. Кудряшов напомнил, что Абдугофуров выигрывал у брата Федора — Дмитрия Чудинова.

«И у него, скажем так, есть шанс отквитать поражение, тут семейный момент. Опять же тут поговорка есть в боксе: каждый боксирует настолько, насколько позволяет ему соперник», — продолжил боксер.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля. Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23.15 (мск).

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.