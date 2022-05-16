Российский боксер и комментатор Григорий Дрозд поделился ожиданиями от предстоящего поединка между двукратным олимпийским чемпионом Алексеем Тищенко и венесульцем Нехомаром Серменьо.

Тищенко дебютирует на профессиональном ринге на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.

«Это вообще сюрприз для всех любителей бокса на самом деле. Алексей Тищенко — двукратный олимпийский чемпион, он очень рано завершил карьеру по возрасту, но тем не менее является двукратным олимпийским чемпионом, — цитирует РЕН ТВ Дрозда. — В нашей стране три человека таких: Борис Николаевич Лагутин, Олег Саитов и Алексей Тищенко. Вот у нас три человека (боксера — Прим. РЕН) имеет два золота в Олимпиаде».

Он отметил, что Тищенко перед боем успешно прошел тренировочный лагерь в Кисловодске с первыми и вторыми номерами сборной России. Однако его соперник «далеко не подарок».

Дрозд обратил внимание на то, что Сермено — опытный боец, который боксировал со многими серьезными ребятами и выходил, поднимался, претендовал на самый высокий уровень.

Дрозд считает, что фаворитом боя является боксер из Венесэулы. По его словам, это связано с тем, что Тищенко впервые выйдет на профессиональный ринг и давно не боксировал.

«Мы надеемся, конечно, на его опыт, когда он боксировал, это был гениальный, феноменальный боксер. Весовая его категория была на порядок ниже, сегодня, я так полагаю, он 63 килограмма, поэтому это очень интересный поединок, и я бы, наверное, Сермено видел бы даже чуть больше фаворитом в этом бою. Это серьезный и сложный соперник для Алексея», — подчеркнул Дрозд.

Главным событием боксерского вечера в Омске 27 мая станет поединок между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем.

В соглавном бою чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым.

Также звезда поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.