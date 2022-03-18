Харитонов: «Бой с Яндиевым никто не организует. Не хочу к этому возвращаться»

Российский тяжеловес Сергей Харитонов высказался на тему возможного противостояния с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым.

В ноябре 2020 года произошла потасовка между бойцами, в результате которой Яндиев нанес Харитонову серию ударов по лицу. Сергей был госпитализирован с серьезными травмами головы. Позже Харитонов подал заявление в полицию и хотел засудить Яндиева, однако уже через несколько недель объявил об окончании конфликта, неожиданно помирившись с обидчиком.

«Как бы там что ни произошло, я сделал этот шаг, и, возможно, я его неправильно сделал, — сказал Харитонов «СЭ». — Многие сказали, что я должен был идти до конца, посадить его [Яндиева] в тюрьму и так далее. Но я сделал все просто. То, что он сделал, осталось на его совести. Мы разошлись, пожали руки, и мне этот конфликт дальше не нужен».

«Бой с Яндиевым? Да никто его не организует, потому что в реальном бою все всё понимают, чем это все закончится, — продолжил Харитонов. — А когда где-то выжил, тебе где-то прилетело неожиданно... В реальном бою вы же знаете, что [произойдет]. Что тут говорить? Я могу себя в грудь кулаком бить, но вы понимаете, что шансы тут не равны. На тот момент он уравнял шансы своим вот таким способом. Это уже его личное дело, и я даже про это забыл и не хочу к этому возвращаться. Вот и все».

Сегодня, 18 марта, Харитонов проведет бой по правилам бокса на турнире РЕН ТВ в Белоруссии. Соперником россиянина станет американец Малик Скотт, который к тому же является тренером бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.