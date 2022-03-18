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Сегодня, 03:01

Гукасян готов к габаритам Дукаева

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боксер Эдгар Гукасян признался, что его не смущает разница в габаритах с Зелемханом Дукаевым. Их бой состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Ударить он может, разница между нами килограммов 15. Он тяжелее. Но я же не буду стоять, чтобы давать ему бить. Если грамотно все сделать, победа будет за нами.

Я постараюсь придерживаться плана на бой, который мы с тренером прописали. Он меня не смущает, я боксировал и с ребятами покрупнее", — приводит РЕН ТВ Гукасяна.

Бой Гукасян и Дукаева пройдет 18 марта. Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию бойцовского шоу.

Источник: https://ren.tv/news/sport/952266-gukasian-zaiavil-chto-boksiroval-s-rebiatami-pokrupnee-pulemetchika
Бокс
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