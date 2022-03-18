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Сегодня, 19:00

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: основной кард турнира

18 марта в Белоруссии пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Бойцовский клуб РЕН ТВ.

В пятницу, 18 марта, в Белоруссии пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет поединок россиянина Сергея Харитонова и американца Малика Скотта.

Основной кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Сергей Харитонов (Россия) — Малик Скотт (США)

Эдгар Гакусян (Россия) — Зелемхан «Пулеметчик» Дукаев (Россия)

Тимур «Золотой» Мусаев (Россия) — Фарид «Фара» Ядуллаев (Россия)

Бои основного карда можно посмотреть в прямом эфире РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Также трансляция будет доступна на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка». Следить за текстовой трансляцией можно на сайте «СЭ».

Сергей Харитонов vs&nbsp;Малик Скотт, Зелемхан &laquo;Пулеметчик&raquo; vs&nbsp;Эдгар Гакусян. Харитонов — Скотт, Золотой — Фара, Пулеметчик — Гукасян: онлайн трансляция «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Бокс
Сергей Харитонов
ММА
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