«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: основной кард турнира

В пятницу, 18 марта, в Белоруссии пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет поединок россиянина Сергея Харитонова и американца Малика Скотта.

Основной кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Сергей Харитонов (Россия) — Малик Скотт (США)

Эдгар Гакусян (Россия) — Зелемхан «Пулеметчик» Дукаев (Россия)

Тимур «Золотой» Мусаев (Россия) — Фарид «Фара» Ядуллаев (Россия)

Бои основного карда можно посмотреть в прямом эфире РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Также трансляция будет доступна на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка». Следить за текстовой трансляцией можно на сайте «СЭ».