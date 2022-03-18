«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: основной кард турнира
18 марта в Белоруссии пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
В пятницу, 18 марта, в Белоруссии пройдет турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет поединок россиянина Сергея Харитонова и американца Малика Скотта.
Основной кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Сергей Харитонов (Россия) — Малик Скотт (США)
Эдгар Гакусян (Россия) — Зелемхан «Пулеметчик» Дукаев (Россия)
Тимур «Золотой» Мусаев (Россия) — Фарид «Фара» Ядуллаев (Россия)
Бои основного карда можно посмотреть в прямом эфире РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени.
Также трансляция будет доступна на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка». Следить за текстовой трансляцией можно на сайте «СЭ».
Харитонов — Скотт, Золотой — Фара, Пулеметчик — Гукасян: онлайн трансляция «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
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