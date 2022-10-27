Боб Арум рассказал, когда Бивол и Бетербиев могут провести бой

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что бой двух россиян Дмитрия Бивола (20-0) и Артура Бетербиева (18-0) может состояться в следующем году.

«Я разговаривал с Артуром, и он хочет этого боя [с Биволом]. Если Бивол победит Рамиреса, а Бетербиев одолеет Ярда, то этот поединок может состояться», — сказал Арум в интервью Fightthype.

Бивол подерется с Хильберто Рамиресом (44-0) 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе. Бетербиев следующий бой может провести против британца Энтони Ярда (22-2).