Билли Джо Сондерс вернется на ринг в этом году

31-летний экс-чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс (30-1) намерен вернуться на ринг спустя два года с момента первого поражения в карьере от абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2) в 2021 году.

«Билли Джо Сондерс заявил, что вернется на ринг в этом году. Сегодня исполнилось два года с момента его последнего боя против Канело Альвареса», — написал журналист talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter.

Сондерс получил множественные переломы глазницы после поражения от Альвареса техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 8 мая 2021-го на AT&T Stadium в Арлингтоне, США.