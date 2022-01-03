Бетербиев: «Руис выиграл у Джошуа лучше, чем Усик»

Обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев считает, что Энди Руис победил Энтони Джошуа лучше, чем Александр Усик.

«Если кто-то переходит из первой тяжелой весовой категории в тяжелый и бьет там чемпиона, то я считаю, что это недочеты Джошуа и его команды», — сказал Бетербиев «СЭ». — Во-вторых, Джошуа же в своей карьере провел не самый лучший бой с Усиком. В-третьих, Джошуа до этого проигрывал мексиканцу Энди Руису. Тогда ему поменяли трех или четырех соперников, и он вышел на бой с ним, не ожидая ничего от него. Но он [Руис] выиграл-то его нокаутом — то есть лучше, чем Усик выиграл у Джошуа. Я не умоляю заслуги Усика и не принижаю Джошуа. Мы же знаем какая у них подготовка была, как себя чувствовал Энтони Джошуа. Там есть много факторов, о которых мы не знаем. А так по сути я реально считал Джошуа фаворитом, так как он Кличко побил, думал, что он в хорошей форме. Значит, что у Джошуа с левшами проблема, если он Усику проиграл".

Руис победил Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде, в то время как Усик — единогласным решением судей. В матче-реванше Руис уступил Джошуа единогласным решением судей.

В случае повторной победы над Джошуа Усик может встретиться с чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри.