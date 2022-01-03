Артур Бетербиев: «Боб Арум сказал, что Канело хочет со мной боксировать»

Обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев в интервью «СЭ» рассказал, что его промоутер Боб Арум надеется устроить бой с абсолютным чемпионом во второй средней весовой категории, лидером рейтинга P4P Саулем Альваресом по прозвищу Канело.

«Мой промоутер Боб Арум, когда за полтора месяца или месяц до боя с Маркусом Брауном мы выходили на связь, он сказал, что общался с Канело, что ему интересен этот бой и то, что он хочет боксировать со мной. Вот такие разговоры были. Никакой конкретики с их стороны или нашей стороны не было. Мне кажется, что Боб Арум верит, что такой бой возможен. Посмотрим», — сказал Бетербиев.

На счету Бетербиева 17 побед в 17-ти боях. В последнем поединке, который состоялся в ночь на 18 декабря в Канаде, Бетербиев нокаутом выиграл у американца Маркуса Брауна.