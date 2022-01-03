Действующий чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев в интервью «СЭ» заявил, что ему в равной степени интересны возможные бои с соотечественником Дмитрием Биволом и американцем Джо Смитом-младшим.

«Честно сказать, если по каким-то условиям срастется с Биволом, то я не против, — сказал Бетербиев «СЭ». — Если как-то все срастется со Смитом — тоже не против. Нет у меня такого, что я хочу побить кого-то из них больше. Я просто постараюсь сделать свою работу в хорошем варианте. И все».

«Я не могу сказать, чего мне ожидать от боя с Биволом. Если я кое-что сейчас скажу, то вы, наверное, смеяться начнете и не поверите, но я ни одного боя Бивола не смотрел, — отметил он. — Потому что я не фанатею от бокса в целом. От тренировок, конечно, [фанатею], потому что давно этим делом занимаюсь. Что касается бокса — нет такого, чтобы я смотрел каждые бои, тем более моих соперников. Когда я подписываю контракт на бой, вот тогда я начинаю изучать соперника, его слабые и сильные стороны. А так, возможно, мы можем встретиться, например, с Чапаевым. Но я могу и не встретиться с ним. Зачем мне забивать голову лишней информацией? Лишь тогда, когда подписываю контракт на бой, мы с командой начинаем смотреть бои соперника и двигаться в этом направлении».

«Где может пройти бой с Биволом? Посмотрим. На самом деле мои бои в основном проходят в Канаде и Америке. Для меня там боксировать тоже не проблема. Я думаю, что в России тоже не будет проблемой. Посмотрим. Это не глобально, — заключил Бетербиев. — Возможно, что пройдет в Екатеринбурге».

В последнем поединке, который состоялся в ночь на 18 декабря в Канаде, Бетербиев нокаутом выиграл у американца Маркуса Брауна, одержав 17-ю победу в профессиональном боксе.