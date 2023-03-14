Бетербиев рассказал, как во время спарринга заехал сопернику вертушкой

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) сообщил, что однажды во время спарринга ударил своего оппонента ногой. Об этом Бетербиев сказал в подкасте Григория Дрозда.

— Есть скандальная тема, касающаяся сборной и Геннадия Машьянова (тренер Дмитрия Бивола). Было, что ты где-то не сдержал эмоции и в спарринге с одним из боксеров (Эдуардом Якушевым) сделал бросок через бедро. Ты говорил, что у тебя есть версия, почему так случилось.

— Норма сдержанности — ее же ставит каждый человек. Есть какой-то норматив сдержанности? Если один раз плюнули в лицо и ты ничего не сделал — ты сдержанный? Второй раз плюют — тоже сдержанный? А если третий раз — ты же можешь сорваться? Ты же обычный человек. Я тоже обычный человек. Там был такой момент: человек бил меня после стопа, после гонга. Я ему один раз сказал, чтобы он так не делал, второй раз сказал, третий. Ну, не слышит человек. Проигрывает по ходу раунда, а в конце, когда я уже не могу его ударить, он...

— Исподтишка?

— Не хочу принижать этого человека, просто у него такой стиль был. Я же не первый день его видел, мы много раз работали, хорошо друг друга знаем. Он знает, на что способен я, я знаю, на что способен он. Он — хороший боксер, у нас были хорошие спарринги, но я не люблю такие нечестные моменты. Честно скажу — я не делал бросок, я ему с ноги заехал. Вертушку сделал.

— Ничего себе! У тебя есть какая-то техника, умеешь?

— Конечно.

— Карате занимался?

— На шпагат сесть могу.

— Какая была у него реакция?

— Ну, меня хотели чуть ли не дисквалифицировать.

— А как тот парень отреагировал?

— У него зуб сломался, по-моему.

— После этого он продолжил тебя бить после стопа?

— У нас уже кончился спарринг, было три раунда, все случилось после третьего. Если говорить о Машьянове — его, по-моему, даже не было на этих сборах, он откуда-то это услышал. Нельзя рассказывать эти вещи, говорить, как что было. Я же тоже много что знаю, но не говорю: «Этот боксер такой-то, а тот — такой-то», хотя могу рассказать.

— То есть это правда, но ты не считаешь, что это нужно рассказывать?

— Да. Я, конечно, не считаю, что прав, что так поступил. Это было на эмоциях. Но я считаю, что любой на моем месте сделал бы так же. Мы с этим парнем потом тоже поговорили, он тоже все понял.

— И вопрос закрылся?

— Да.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.