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Бетербиев: «Не связываю будущее с Канадой. Хочу вернуться в Россию»

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что в будущем хотел бы вернуться жить в Россию. Об этом Бетербиев сказал в подкасте Григория Дрозда.

— В Канаде тебе нравится? Твоя семья полностью интегрирована? Дети в местной школе учатся?

— Да. У меня и мама там. Я младший в семье, с младшим у нас живет мама. Я счастливчик (улыбается). Мы живем дома вместе. Мама легко согласилась приехать. Поначалу не приезжала, а потом ей стало скучно дома. На самом деле я не скажу, что связываю будущее с Канадой. Я формировался как личность больше в России. Я бы хотел вернуться, продолжить жить здесь [в России]. А вот дети... Не знаю, как они.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Артур Бетербиев. «Не связываю будущее с Канадой. Хотел бы вернуться в Россию». Бетербиев: Бивол, гражданство, Усик, Кадыров

Бокс
Артур Бетербиев
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