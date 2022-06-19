Бетербиев может провести следующий бой против британца Энтони Ярда

Глава промотерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен сообщил, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) проведет следующий бой против обязательного претендента на титул WBO британца Энтони Ярда (22-2).

«Все уже более или менее согласованно, мы рассчитываем провести бой с Бетербиевым в октябре в Лондоне. Это будет отличный бой», — сказал Уоррен в интервью BBC Sport.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Ярд в прошлом бою нокаутировал в четвертом раунде Линдона Артура (19-1). Поединок состоялся 4 декабря 2021 года в Copper Box Arena, Лондоне, США.