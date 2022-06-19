Дрозд: «Бой Бивола и Бетербиева стопроцентно вызовет интерес во всем мире»

Григорий Дрозд считает, что бой Бивола и Бетербиева вызовет интерес во всем мире

Чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Сегодня, 19 июня Бетербиев нокаутировал американца Джо Смита-младшего и защитил титулы WBC и IBF в полутяжелом весе, а также стал обладателем чемпионского пояса по версии WBO.

«Бой Бивола и Бетербиева стопроцентно вызовет интерес во всем мире. Как я понимаю, Артур Бетербиев — сегодня единственный действующий чемпион мира, у которого 100 процентов побед нокаутом. Бетербиев максимально опасен, этот бой хотят увидеть многие», —сказал Дрозд «СЭ».

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

В мае Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).