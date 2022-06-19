Бетербиев и Бивол могут подраться в конце 2022 или начале 2023 года в Екатеринбурге

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) и чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) могут провести объединительный бой в конце 2022 или начале 2023 года в Екатеринбурге. Об этом сообщил российский журналист Игорь Лазорин.

«Бой Бетербиев — Бивол может пройти в Екатеринбурге в конце 2022 — начале 2023 года. В этом бою определится абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе», — написал Лазорин в своем Telegram.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.