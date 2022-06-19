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Сегодня, 15:37

В Мексике состоялась самая массовая тренировка по боксу в истории

Давид Хачатрян
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15 действующих и бывших мексиканских боксеров при поддержки столичной мэрии организовали на центральной площади Мехико самую масштабную тренировку по боксу.

В качестве наставников выступили Эрик Моралес, Оскар Вальдес, Энди Руис, Мигель Берчельт, Умберто Гонсалес и другие. Об этом сообщает издание ESPN.

Мероприятие состоялось 18 июня и было занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самая масштабная тренировка по боксу в мире. В занятии приняло участие 14 299 человек.

Прошлый рекорд был зафиксирован в 2017 году в Москве, когда на Красной площади был проведен мастер-класс с участием 3 250 человек.

Бокс
Энди Руис
Эрик Моралес
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