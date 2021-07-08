Бетербиев: «Если Джошуа проиграет Усику, то он слабый боксер»

Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился мыслями о возможном противостоянии Александра Усика и Энтони Джошуа.

«Я думаю, если Энтони Джошуа настоящий тяжеловес, если он, я не знаю, серьезный боксер, то он должен разобраться с Усиком, — сказал Бетербиев «СЭ». — Это в моем понимании. Усик — не тяжеловес. Понятно, что первый тяжелый вес — это хороший результат. Но это первый тяжелый вес. В тяжелом весе должен быть удар. «Усик хорошо раскрутился в каких-то моментах. В том же World Boxing Super Series. Он там хорошо выступил, но, чтобы говорить, что он может перейти в тяжелый вес и побить там чемпиона... Я ему даю шансы на победу. Не в этом дело. Я в том плане, что это не так легко, как многие пророчат за него, говоря, что он станет чемпионом. Если Джошуа ему проиграет, то он слабый боксер. Мне так кажется. У меня такое мнение».

Непобежденный Бетербиев (16 побед) в следующем бою может встретиться с американцем Джо Смитом.