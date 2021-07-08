Непобежденный российский боксер-профессионал Артур Бетербиев объяснил, почему решил высказаться насчет прямого эфира, который Рамзан Кадыров провел в мае в своем Instagram.

«Я был в это время в Монреале. Там такая непонятка шла в социальных сетях. Рамзан Ахматович, так сказать, для всех спортсменов — дагестанцев, чеченцев, ингушей, даже русских, взять того же [Александра] Емельяненко, — он как старший брат, — сказал Бетербиев «СЭ». — Когда старший брат говорит, ругает тебя, или что-то он сказал, ты же не обсуждаешь это? Например, у нас не принято это обсуждать. То есть, осуждать это, не то, чтобы обсуждать. Поэтому я сказал то, что он сказал, а именно то, что ничего в этом [в словах Кадырова] не было. Он сказал свое мнение, высказался. Вот и все».

На счету Бетербиева 16 побед и 0 поражений. Его следующим оппонентом может стать американец Джо Смит.