Белью считает, что Чисора был сильнее Усика

Британский боксер Тони Белью подверг сомнениям справедливость исхода поединка своего соотечественника Дерека Чисоры против украинца Александра Усика. Ранее Усик победил единогласным решением судей.

«Вы не могли бы жаловаться, если бы Чисора покинул ринг победителем, — цитирует Белью в своем Twitter журналист talkSport Майкл Бенсон. — Нельзя быть лучшим боксером, пропустив вдвое больше ударов, чем другой парень. Для меня Чисора победил Усика. Судьи очень жестоко обошлись с ним.

33-летний Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге (13 нокаутов). У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаута) и деcять поражений.