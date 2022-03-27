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27 марта, 23:53

Байсангуров выиграл у армянина Диланяна в Москве

Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший обладатель региональных титулов WBA и IBF в весовой категории до 69,6 кг россиянин Хусейн Байсангуров победил армянина Манука Диланяна.

Поединок, который прошел в Москве, завершился техническим нокаутом во втором раунде — секунданты армянина выбросили белое полотенце.

27-летний Байсангуров имеет теперь 20 побед (18 нокаутом) и одно поражение. 27-летний Диланян теперь имеет 12 побед (5 нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.

В другом поединке турнира Рохман Ахметханов победил Артура Осипова техническим нокаутом в третьем раунде и завоевал титул чемпиона России в весовой категории до 76,2 кг.

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