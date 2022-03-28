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28 марта, 21:24

Поединок Усика и Джошуа состоится в июне в Саудовской Аравии

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Бой-реванш украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа пройдет в Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, стороны достигли договоренности о переносе боя из Лондона. Поединок может пройти 25 июня.

Ранее о возможности проведения боя в июне говорил промоутер Эдди Хирн.

25 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Бой на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» был признан событием года по версии журнала The Ring.

Источник: dailymail.co.uk
Александр Усик
Энтони Джошуа
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