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Тим Цзю — о бое с Гуше: «Понимал, что если продолжу оказывать прессинг, то сломаю его волю»

Тим Цзю высказался о победе над Терреллом Гуше
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бой Тима Дзю и Террелла Гуше.
Фото Getty Images

Боксер из Австралии Тим Цзю прокомментировал поединок с американцем Терреллом Гуше.

«У Террелла Гуше хороший джеб и удары правой рукой, — сказал сказал Тим Цзю в беседе с журналистами после победы над Гуше. — Его удары отточены, и он очень опытный боксер, который предпочитает стиль контр-панчера. Не скажу, что было легко заставить его рубиться в ближней дистанции, но я потихоньку смог навязать ему свою игру, защищаясь от ударов и принимая некоторые из них. Понимал, что если продолжу оказывать прессинг, то сломаю его волю. Ловил его ударами, но он их выдерживал, хотя я слышал, как ему было неприятно пропускать удары в корпус.

Задача заключалась в том, чтобы в первые два раунда оставаться максимально внимательным, но я пропустил, но зато проснулся и включился. Этот бой принес мне опыт, так как пришлось многое пережить. Я не сомневался в своей победе перед объявлением результата. Да, он забрал первые два раунда за счет нокдауна, но начиная с третьего бой проходил под мою диктовку».

 
Момент боя Тима Цзю и&nbsp;Террелла Гуше. Счет никуда не годится. Цзю встал из нокдауна и победил Гуше

Цзю победил Гуше единогласным решением судей (114-113, 116-111, 115-112). Поединок состоялся в ночь на 27 марта в Миннеаполисе (США).

На счету Цзю 21 победа и 0 поражений.

Тим Цзю
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