Боксер из Австралии Тим Цзю прокомментировал поединок с американцем Терреллом Гуше.

«У Террелла Гуше хороший джеб и удары правой рукой, — сказал сказал Тим Цзю в беседе с журналистами после победы над Гуше. — Его удары отточены, и он очень опытный боксер, который предпочитает стиль контр-панчера. Не скажу, что было легко заставить его рубиться в ближней дистанции, но я потихоньку смог навязать ему свою игру, защищаясь от ударов и принимая некоторые из них. Понимал, что если продолжу оказывать прессинг, то сломаю его волю. Ловил его ударами, но он их выдерживал, хотя я слышал, как ему было неприятно пропускать удары в корпус.

Задача заключалась в том, чтобы в первые два раунда оставаться максимально внимательным, но я пропустил, но зато проснулся и включился. Этот бой принес мне опыт, так как пришлось многое пережить. Я не сомневался в своей победе перед объявлением результата. Да, он забрал первые два раунда за счет нокдауна, но начиная с третьего бой проходил под мою диктовку».

Цзю победил Гуше единогласным решением судей (114-113, 116-111, 115-112). Поединок состоялся в ночь на 27 марта в Миннеаполисе (США).

На счету Цзю 21 победа и 0 поражений.