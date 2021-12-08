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Артем Лобов дал прогноз на бой Бабанина с Костой

16:32
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Российский боец смешанного стиля Артем Лобов дал прогноз на бой между Максимом Бабаниным и Беато Костой. Поединок пройдет на турнире «Буря на Волге» 17 декабря.

«Мне кажется, что Бабанин заберет эту победу уверенно и довольно-таки легко», — сказал Лобов РЕН ТВ.

Он отметил, что на любительском уровне Бабанин достиг великолепных результатов, выигрывая медали на чемпионатах мира и Европы.

17 декабря РЕН ТВ покажет бои супертяжеловесов на турнире в Самаре.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/912871-artem-lobov-dal-prognoz-na-boi-babanina-s-brazilskim-gigantom

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Иван Шитик все материалы автора
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