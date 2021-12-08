Артем Лобов дал прогноз на бой Бабанина с Костой
16:32
Российский боец смешанного стиля Артем Лобов дал прогноз на бой между Максимом Бабаниным и Беато Костой. Поединок пройдет на турнире «Буря на Волге» 17 декабря.
«Мне кажется, что Бабанин заберет эту победу уверенно и довольно-таки легко», — сказал Лобов РЕН ТВ.
Он отметил, что на любительском уровне Бабанин достиг великолепных результатов, выигрывая медали на чемпионатах мира и Европы.
17 декабря РЕН ТВ покажет бои супертяжеловесов на турнире в Самаре.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/912871-artem-lobov-dal-prognoz-na-boi-babanina-s-brazilskim-gigantom
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю