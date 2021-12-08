Джервонта Дэвис отказался от чемпионского пояса WBA в первом полусреднем весе

Боксер из США Джервонта Дэвис (26-0, 24 КО) принял решение продолжить карьеру в легком весе (до 61,2 кг) и отказался от титула в первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионе, сообщает пресс-служба WBA.

Теперь на руках «Танка» только один пояс — WBA Regular в 61,2 кг.

Ранее Дэвис одновременно владел тремя поясами организации (еще WBA Super во втором полулегком весе (до 59 кг) и WBA Regular в 63,5 кг).