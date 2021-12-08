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Уайлдер: «Я достиг всех целей в боксе и теперь думаю, надо ли мне продолжать карьеру»

16:51
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о возможном завершении карьеры.

«У меня сейчас какие-то смешанные чувства, потому что по большому счету я достиг всех поставленных целей в этом спорте, — приводил слова боксера Boxing247. — Я сказал своей дочери, когда ей был годик, что стану чемпионом мира — и я сделал это. Я много чего достиг, и чувствую, что мне не нужно никому что-либо доказывать.

Я сам все себе доказал. Теперь стоит вопрос: надо ли мне продолжать карьеру или просто стоит уйти и сосредоточиться на других вещах?"

Последний поединок Уайлдер провел 15 октября. 36-летнего боксера нокаутировал Тайсон Фьюри, который защитил титул чемпиона мира по версиям WBC и The Ring в тяжелом весе.

Всего у Уайлдера на счету 45 боев, в которых он одеражал 42 победы, один поединок закончился вничья и два поражением.

Дополнительная информация:

https://www.boxing247.com/boxing-news/deontay-wilder-thinking-of-retirement-says-he-accomplished-his-goals/207979

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Анна Горшкова все материалы автора
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