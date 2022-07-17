Райан Гарсия готов поставить 10 тысяч долларов на победу Головкина над Альваресом

Непобежденный 23-летний легковес, бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) предполагает, что чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) сумеет показать выступление всей своей жизни в третьем бою с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2).

«Как я и говорил, Головкин может победить Альвареса. Для этого ему нужно собраться и показать выступление всей своей жизни. Думаю, вы можете заработать, поставив в этом противостоянии на андердога. Я бы поставил на Головкина от 5 до 10 тысяч долларов», — сказал Гарсия в интервью DAZN.

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).