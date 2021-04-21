Алоян оценил шансы Кудряшова и Романова в поединке в новой весовой категории

Российский боксер Михаил Алоян оценил шансы своих соотечественников Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова в поединке в новой весовой категории бриджвейт (до 101,6 кг).

«С Женей мы были в сборной России по «любителям». Они оба бьющие, и это вес, где каждый может ударить, желаю каждому победы. Дмитрий Кудряшов — бьющий боксер, умеющий боксировать, я его бои больше смотрел, у Жени тактика — помню по любительскому боксу — довольно умный боксер, сочетает и технику, и жесткий удар. Шансы приблизительно одинаковы. Пусть победит сильнейший», — приводит РЕН ТВ слова Алояна.

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.