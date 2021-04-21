Валуев поделился ожиданиями от боя Кудряшова и Романова

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка россиян Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова.

«В России достаточное количество бойцов, которые могут выступать в этой весовой категории, но тут вопрос, поддержат ли ее другие боксерские версии. Бой будет интересный, посмотрим. Кудряшов из-за пандемии давно не дрался. Правда, то же самое и про Романова можно сказать.

Кудряшов дрался с серьезными бойцами. К сожалению, основных соперников он все-таки не прошел. Сейчас у него есть возможность вновь подстегнуть свою боксерскую карьеру», — цитирует Валуева сайт «РЕН ТВ».

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.