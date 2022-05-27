Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» заявил, что больше всего ему интересно провести бой с победителем боя между обладателем титула WBO в полутяжелом дивизионе Джо Смитом и чемпионом по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

«Интересно ли провести бой с победителем боя Бетербиев — Смит? Это мне больше всего интересно, — сказал Бивол в интервью «СЭ». — В принципе, от боя с Альваресом я получил, что хотел, — то внимание, но есть и основные цели, а это пояса. Конечно, хотелось бы [встретиться с победителем пары Бетербиев — Смит], но насколько это возможно организовать — это уже другой момент, потому что у меня есть обязательство по поводу реванша. То есть, если Канело захочет провести реванш, то мы должны будем ему это предоставить».

Бой Артура Бетербиева и Джо Смита состоится в ночь на 19 июня в Нью-Йорке (США).

В последнем поединке, который состоялся в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе, Бивол единогласным решением судей выиграл у мексиканца Сауля Альвареса по прозвищу Канело.