Алексей Папин: «Победа над Пейсаром — это ступень к чемпионству»
18:39
Российский боксер Алексей Папин, выступающий в первом полутяжелом весе, рассказал, что будет означать победа в поединке с представителем Чехии Вацлавом Пейсаром.
«В принципе, каждая победа для меня — это ступень к моей цели, к моей мечте — стать чемпионом мира», — сказал Папин в интервью «СЭ» после открытой тренировки.
«Вацлав — хороший боксер, который может дать плотный поединок. Я не настраиваюсь на легкий бой», — считает он.
Бой Папин — Пейсар пройдет 2 апреля и станет главным событием вечера бокса в Москве.
На счету Папина 12 побед, 11 которых были одержаны нокаутом, и 1 поражение.
(Ислам Бабаджанов)
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