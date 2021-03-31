Чешский боксер Вацлав Пейсар (15-10) прокомментировал предстоящий поединок против россиянина Алексея Папина (12-1).

«Мне нравится быть андердогом, а не фаворитом. В этом бою Алексей — фаворит. В бою с Дмитрием Кудряшовым я так же был андердогом, но я показал достойный бой. Считаю, что я выиграл в том бою. Ситуация перед этим поединком вновь повторяется», — сказал Пейсар в интервью «СЭ» после открытой тренировки.

Также Пейсар заявил о намерении удивить российскую публику.

«Я должен быть сильнее, чем Алексей. Он является хорошим боксером — очень сильным. Но я должен превосходить его. Алексей — боксер мирового уровня, так что мы покажем высококлассный бой, в котором я удивлю российскую публику», — уверен он.

Бой Папин — Пейсар состоится 2 апреля в главном событии вечера бокса в Москве.

21 декабря 2019 года в Красноярске Вацлав провел поединок против Дмитрия Кудряшова, в котором победу раздельным решением одержал российский спортсмен.

(Ислам Бабаджанов)