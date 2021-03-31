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Хрюнов предложит Тиму Цзю провести бой в России

18:15
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Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал «СЭ» победу Тимофея Цзю над ирландцем Деннисом Хоганом в бою за титул чемпиона по версии WBO Global в первом среднем весе.

«Прежде всего я хотел поздравить Тима Цзю с победой. Я считаю, что на том континенте соперников у него не осталось. Теперь надо думать о боях в России и Америке. Мы сделаем предложение Цзю провести бой в Санкт-Петербурге 4 июня. Посмотрим, что они решат», — сказал Хрюнов «СЭ».

31 марта в Ньюкасле (Австралия) сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю одержал победу в пятом раунде техническим нокаутом.

(Ангелина Коляда)

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