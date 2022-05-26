Бой Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина отменен по вине местных организаторов

Боксерский поединок между Иваном Штырковым и Михаилом Мохнаткиным в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске отменен.

Штырков отказался выходить на официальное взвешивание и сам бой из-за несоблюдения договоренностей со стороны местных организаторов. Речь идет о совокупности факторов, которые привели к такому решению.

Телеканал РЕН ТВ, который приобрел права на показ турнир, пытался урегулировать возникшую ситуацию и взять обязательства организаторов на себя, однако по обоюдному соглашению с бойцом решили перенести боксерский дебют Уральского Халка на один из следующих турниров.

Турнир состоится 27 мая в Омске. В главном событии вечера россиянин Алексей Папин встретится с черногорцем Диланом Прашовичем.

Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.