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Сегодня, 15:16

Бой Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина отменен по вине местных организаторов

Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в
Иван Штырков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боксерский поединок между Иваном Штырковым и Михаилом Мохнаткиным в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске отменен.

Штырков отказался выходить на официальное взвешивание и сам бой из-за несоблюдения договоренностей со стороны местных организаторов. Речь идет о совокупности факторов, которые привели к такому решению.

Телеканал РЕН ТВ, который приобрел права на показ турнир, пытался урегулировать возникшую ситуацию и взять обязательства организаторов на себя, однако по обоюдному соглашению с бойцом решили перенести боксерский дебют Уральского Халка на один из следующих турниров.

Турнир состоится 27 мая в Омске. В главном событии вечера россиянин Алексей Папин встретится с черногорцем Диланом Прашовичем.

Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.

Иван Штырков
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