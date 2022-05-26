Хрюнов назвал причины отказа Штыркова от боя с Мохнаткиным

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что российский боец Иван Штырков (20-2) отказывается выходить на бой против Михаила Мохнаткина (14-5). По словам Хрюнова, разногласия между бойцом и организаторами связаны с весом и «коммуникативными противоречиями».

— Он [Штырков] еще не снялся, — сказал Хрюнов в интервью «СЭ». — Продолжаются переговоры. По поводу этого боя договаривался не я, а наш партнер. До сих пор не могут договориться о весе и есть какие-то коммуникативные противоречия.

— Что вы имеете ввиду под коммуникативными противоречиями?

— «Ты че на меня сказал? Я на тебя че сказал? Ты не вовремя ответил». Мы подключились, предложили свою помощь обеим сторонам, эта не финансовая помощь.

— Какие проблемы с весом?

— Иван меньше 100 килограммов, а его соперник весит 107-108 килограммов.

Также промоутер заявил, что в случае снятия Штыркова с турнира, Мохнаткин подерется либо с подопечным Александра Шлеменко, либо с узбекско-туркменским бойцом Исламом Каримовым.

— У нас есть варианты замены, — отметил Хрюнов. — Первый, кто высказался и готов прийти на помощь, — это Шлеменко. Он предложил одного из своих бойцов в качестве замены. Думаю, мы к какому-то компромиссу придем. Ислам Каримов? Он запасной. Ислам Каримов с билетом и вылетает сюда.

Бой Штыркова и Мохнаткина должен был пройти на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске, который запланирован на 27 мая.