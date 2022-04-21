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Сауль Альварес: «Не впечатлен Головкиным в бою с Муратой»

Сауль Альварес оценил чемпионский бой Головкина против Мураты
Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) заявил, что чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) выглядел в бою с Риотой Муратой (16-3) хорошо, однако он не был впечатлен.

«Головкин сделал то, что должен был сделать, — сказал Альварес в интервью ESPN. — Он выглядел сильным, как всегда. Я не впечатлен его выступлением, но он выглядел хорошо. Я никогда не был впечатлен им. Я знаю, на что он способен, и признаю, что он сильный боксер».

Головкин одержал досрочную победу над Риотой Муратой (16-3) 10 апреля в Японии и объединил титулы IBF и WBA в среднем весе.

Канело подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Геннадий Головкин
Сауль Альварес
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