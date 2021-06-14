Александр Поветкин рассказал, есть ли у Александра Емельяненко шансы преуспеть в боксе

Бывший российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин рассказал о своем отношении к бойцу ММА Александру Емельяненко.

«Хороший, сильный боец, — сказал Поветкин «СЭ». — Я нормально отношусь к нему. Как боец он хороший. В Чехове пересечься с ним, потренироваться не удалось».

На вопрос о том, каковы шансы Емельяненко преуспеть в боксе, Поветкин ответил следующее:

«Он достаточно неплохой парень, если он будет заниматься, то шансы всегда у всех есть. Что говорить о боксе? Он самбо занимался, единоборствами. Это одно и то же, что каратисту сказать: «Ты преуспел в карате? Давай теперь попробуй в боксе преуспеть». Зачем? В принципе, он неплохо боксировал. Если у него будет желание, если ему хочется, то пусть попробует».

13 июня 41-летний Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры. В последнем бою он бился с Диллианом Уайтом, уступив ему техническим нокаутом в четвертом раунде. В их первом бою победу нокаутом одержал Поветкин.