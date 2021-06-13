Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Поветкин объявил о завершении боксерской карьеры

19:20
Александр Поветкин. Фото Алексей Иванов, -
Александр Поветкин. Фото Алексей Иванов, -
Теги:

Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин на пресс-конференции в аэропорту Внуково объявил о завершении спортивной карьеры.

«Годы берут свое, решил завершить карьеру, — сказал Поветкин. — Такое решение всегда непросто дается. Коронавирус — это одна из причин завершения карьеры. У меня была хорошая спортивная карьера, я ни о чем не жалею».

На счету 41-летнего Поветкина 36 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе. Он был регулярным чемпионом WBA в супертяжелом весе (2011-2013) и временным чемпионом WBC (2020-2021). В 2004 году Поветкин стал чемпионом Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг.

Последний бой Поветкин провел в марте, уступив в реванше Диллиану Уайту.

(Ислам Бабаджанов)

Читайте также

«25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено бельгийцев». Что пишут о разгроме России на Евро-2020
«Россия — худшая команда турнира». Как на Украине оценили поражение россиян от Бельгии
Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией
Медицинский штаб «Интера» рассказал о состоянии Эриксена

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
vs
0
Офсайд