Поветкин объявил о завершении боксерской карьеры

Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин на пресс-конференции в аэропорту Внуково объявил о завершении спортивной карьеры.

«Годы берут свое, решил завершить карьеру, — сказал Поветкин. — Такое решение всегда непросто дается. Коронавирус — это одна из причин завершения карьеры. У меня была хорошая спортивная карьера, я ни о чем не жалею».

На счету 41-летнего Поветкина 36 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе. Он был регулярным чемпионом WBA в супертяжелом весе (2011-2013) и временным чемпионом WBC (2020-2021). В 2004 году Поветкин стал чемпионом Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг.

Последний бой Поветкин провел в марте, уступив в реванше Диллиану Уайту.

(Ислам Бабаджанов)