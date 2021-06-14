Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин высказал свое мнение о выставочных боях на примере недавнего поединка между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.

«Например, если Мейвезер боксировал с кем-то или кто-то там еще, если это им помогает заработать деньги, то почему бы и нет? — сказал Поветкин в интервью «СЭ» перед вылетом в Женеву. — Это их право. Если люди хотят видеть такие бои, то пусть смотрят».

«Противоречит ли это философии бокса? Я думаю нет, — продолжил он. — Наверное, это как раз наоборот — популяризация бокса. К этому идет. Кто-то посмотрит выставочные бои, скажет: Ага, что это такое? Пойду тоже позанимаюсь. Поэтому, почему бы и нет?».

13 июня Поветкин объявил о том, что завершает свою спортивную карьеру.