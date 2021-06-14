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Поветкин дал прогноз на бой Емельяненко против Джигана: «Один поет, а другой — всю жизнь в боях»

13:25
Александр Поветкин. Фото Instagram
Александр Поветкин. Фото Instagram
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Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин прокомментировал возможный поединок бойца ММА Александра Емельяненко против рэпера Джигана по правилам бокса.

«Я посмотрю этот поединок, — сказал Поветкин «СЭ». — Правда, я не знаю, как Джиган дерется — трудно мне ответить. Я думаю, что все-таки Саша победит. Джиган поет, а этот — всю жизнь в боях. Насколько я знаю он неплохо боксирует. Я думаю, что Александр победит».

По слухам, бой Емельяненко против Джигана может состояться до конца текущего года.

13 июня на специальной пресс-конференции Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры.

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