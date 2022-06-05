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Сегодня, 16:30

Райан Гарсия хочет подраться с Девином Хейни

Давид Хачатрян
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Непобежденный 23-летний легковес, бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (22-0) раскритиковал нового абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (28-0) и Джорда Камбососа (20-1) за «скучное выступление».

«Скучный бой! Поздравляю Хейни, но это была безвкусица, — написал Гарсия в Twitter. — Вы знаете, против кого я хочу подраться после боя с Хавьером Фортуной. Пусть проведут реванш, лол. Это было крайне скучное выступление».

Хейни победил Джорда Камбососа (20-1) со счетом 116-112, 116-112 и 118-110 и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Бой состоялся 5-го июня на стадионе Marvel в Мельбурне, Австралия.

Гарсия встретится в ринге с 33-летним доминиканцем Хавьером Фортуной (37-3) 16 июня в Лос-Анджелесе, США.

Бокс
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