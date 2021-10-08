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Ургант пошутил о бое Джигурды и Милонова

00:59
Иван Ургант.
Иван Ургант.
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Шоумен Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» пошутил по поводу боксерского поединка Никиты Джигурды и Виталия Милонова.

«Вчера состоялся боксерский поединок между Никитой Джигурдой и депутатом Государственной думы Виталием Милоновым, — сказал Ургант. — Вы знаете, я думаю, что когда ребята вышли на ринг, были такие же аплодисменты. Какое-то смешанное чувство вызывает этот поединок. У нас есть видео этого боя.

Какой-то странный скетч они придумали в шоу «Голые и смешные». Надо просто решить, что ужаснее — этот бой или поцелуй в шоу «Игра». Виталий же вообще не бьет Никиту Джигурду. Это какая-то тактика. Никита Джигурда его бьет, а Милонов его не бьет. Это понятно — потому что у Милонова на натурала рука не поднимается. Есть вещи, которые я хочу развидеть».

Джигурда одержал победу в поединке с Милоновым. В сети появилось видео боя. Он прошел в рамках промоушена «Наше дело».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=CHTUL6XNaJg

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