Валуев уверен, что бой Усика и Джошуа не был договорным

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, политический и спортивный деятель Николай Валуев высказался о заявлении Сергея Городничева, который предположил, что поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком был договорным.

«Весь ответ кроется в самом контракте, который заключался на этот бой, — приводит слова Валуева «Газета.Ru». — Если по контракту у Усика возникнет обязательство подраться вторым боем именно против Джошуа, тогда предположение тренера Кличко может иметь какую-то эфемерную основу под собой. Во что я, собственно говоря, не верю. У меня не создалось по ходу поединка ни малейшего сомнения в том, что это абсолютно заслуженная победа Усика — именно победа: тактическая, правильно выстроенная и психологически очень внимательная. Я следил за Джошуа: он не сдал бой. Не сдал, а именно проиграл.

У нас перед глазами есть поединок. Играть в Станиславского во время боя очень сложно, поверьте. Следите за последствиями. Если окажется, что реванш будет обязательным, а не будет боя Усика с победителем пары Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, то могут возникнуть какие-то прения и предположения. Которые в пух и прах разобьются, если такого обязательства у Усика не будет. Но я абсолютно верю в чистую победу Саши".

В ночь на 26 сентября в Лондоне Усик выиграл единогласным решением судей у местного боксера Энтони Джошуа.

Всего на счету 34-летнего боксера 19 побед в 19 поединках.