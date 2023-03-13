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Тим Цзю: «Чарло — маленький озлобленный мальчик. Он просто много лает»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (22-0) сообщил, что вскоре он станет абсолютным чемпионом мира.

«Я продолжаю расти, несмотря ни на что, — отметил Цзю на пресс-конференции. — Чарло был напуган. Я ни от кого не убегаю, это просто мой менталитет. Я хочу двигаться дальше. Знают ли теперь мое имя в Америке? По-любому. Что я ожидаю от Чарло? Чарло — маленький озлобленный мальчик. Он просто много лает. С другой стороны, он пока может наслаждаться жизнью, так как скоро придет другой парень».

Цзю нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Бокс
Тим Цзю
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